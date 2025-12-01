Еще 25 электробусов вышло на маршруты в шести районах Москвы

«Запуск новых электробусных маршрутов стал возможен благодаря подключению зарядных станций у МЦК “ЗИЛ”. По будням на них будут курсировать 25 экологичных машин российского производства. Мы продолжаем развивать сеть наземного электротранспорта и повышать комфорт поездок пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.