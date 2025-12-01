Ричмонд
Еще 25 электробусов вышло на маршруты в шести районах Москвы

В шести районах столицы на маршруты вышло еще 25 электробусов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Запуск новых электробусных маршрутов стал возможен благодаря подключению зарядных станций у МЦК “ЗИЛ”. По будням на них будут курсировать 25 экологичных машин российского производства. Мы продолжаем развивать сеть наземного электротранспорта и повышать комфорт поездок пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, экологичный транспорт вышел еще на два маршрута на юге столицы. Так, на них пассажирам будет комфортнее добираться до социальных и культурных объектов.

В ведомстве добавили, что электробусы теперь курсируют по маршрутам, которые охватывают 17 станций рельсового каркаса и шесть районов столицы. Еще они впервые поехали возле Южного речного вокзала: № 766 «МЦК “ЗИЛ” — метро “Стахановская”, № 831 “МЦК “ЗИЛ” — метро “Кожуховская”.

