На площади Кургана готовятся к установке главной новогодней елки. Фото

Известные туристические места Курганской области ждут под Новый год гостей в горячих бассейнах, предлагают отправиться в путешествие по духовным местам или на зимнюю рыбалку. В санаториях можно отвлечься от городской суеты на ретрите или посетить релакс-программы. Редакция URA.RU подготовила обзор зимних видов отдыха для жителей и гостей региона.