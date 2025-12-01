Ричмонд
Заболеваемость ВИЧ в Ростовской области снизилась на 14,4%

В Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ.

Источник: Комсомольская правда

За первые десять месяцев этого года в Ростовской области значительно снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель сократился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика показывает, что на сто тысяч жителей региона сейчас приходится 21,8 случая заболевания, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 25,5 случая. Положительная тенденция соответствует общероссийской динамике. Так, согласно федеральной статистике, заболеваемость ВИЧ в стране снизилась на 12,2%.

