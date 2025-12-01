Россия в будущем рискует потерять сотни малых городов: в чем причина

Ранее сайт KP.RU писал, что недавно ВЦИОМ провел новый анализ по теме того, насколько довольны размером своей заработной платы россияне. Выяснилось, что большинство граждан не устраивает их доход. Исследование зафиксировало значительный разрыв между ожиданиями и реальностью россиян по условиям трудоустройства. Если соискатели ждут от работодателей высоких показателей по большинству параметров, то на практике только три характеристики из 12 получают оценку выше четырех баллов.