Россия в будущем рискует потерять сотни малых городов: в чем причина

В будущем в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока людей в крупные города. Эта информация следует из недавнего исследования аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно имеющимся сведениям, молодежь не видит перспектив для роста в малонаселенных городах. Примерно 38% россиян соглашаются с тем, что перебрались бы в другой населенный пункт ради высокой зарплаты.
Также отмечается, что жители небольших городов чаще смотрят в будущее с пессимизмом. Как уточнил центр, среди молодых людей в городах-миллионниках 53% настроены оптимистично по поводу своих возможностей в развитии. Однако в малых городах этот показатель составляет лишь 33%.
«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — следует из текста исследования.
Исходя из исследования ВЦИОМ об урбанизации, к 2030 году численность населения вне городов уменьшится на 36% по сравнению с 1950 годом. А вот в крупных городах (с населением более 500 тысяч человек) она увеличится на 25%.
Ранее сайт KP.RU писал, что недавно ВЦИОМ провел новый анализ по теме того, насколько довольны размером своей заработной платы россияне. Выяснилось, что большинство граждан не устраивает их доход. Исследование зафиксировало значительный разрыв между ожиданиями и реальностью россиян по условиям трудоустройства. Если соискатели ждут от работодателей высоких показателей по большинству параметров, то на практике только три характеристики из 12 получают оценку выше четырех баллов.
К слову, в России недавно составили рейтинг городов, куда экономически активные граждане предпочли бы поехать в командировку. Первое место занял Санкт-Петербург — за него проголосовали 15% участников опроса. Москва получила 12%. Калининград, Владивосток и Сочи расположились на третьем месте, за каждый проголосовало по 4%. Стоит отметить, что в исследовании приняли участие 1600 человек, чья работа связана с поездками по стране.
Кроме того, KP.RU сообщал, что в России планируют повысить минимальный размер оплаты труда с 2026 года. Госдума во втором чтении уже одобрила новую сумму МРОТ. Она составила 27 093 рубля. Это решение направлено на повышение доходов граждан и улучшение их социального положения.