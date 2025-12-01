Ноябрь 2025 года в Москве стал третьим в списке самых тёплых в истории

Московский ноябрь 2025 года оказался одним из самых тёплых месяцев за всю историю метеонаблюдений в столице, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Средняя температура воздуха в столице на 4,3 градуса превысила климатическую норму и составила плюс 3,8 градуса.
С этим показателем ноябрь 2025 года занял третье место среди самых тёплых ноябрей в истории наблюдений за погодой в Москве.
Первое место по этому показателю занимает ноябрь 2013 года с температурой плюс 4 градуса, а на втором месте — ноябрь 1996 года с температурой плюс 3,9 градуса.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России наступит во второй половине декабря.