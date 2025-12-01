Ричмонд
СМИ: Состояние богатейших россиян выросло на 18,1 миллиарда долларов в 2025 году

С начала 2025 года состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось на 18,1 миллиарда долларов. Соответствующие данные опубликовали в Bloomberg Billionaires Index.

По информации Bloomberg, акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов увеличил свое состояние на 5,32 миллиарда долларов. В то же время состояние основателя УГМК Искандера Махмудова возросло на 4,43 миллиарда, составив 7,56 миллиарда долларов.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал 2,44 миллиарда долларов, и его состояние достигло 13,4 миллиарда долларов. Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким увеличила свое состояние до 8,03 миллиарда долларов, сказано в рейтинге.

В октябре текущего года стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. По информации газеты Metro, состояние Маска увеличилось до 500 миллиардов, но вскоре немного снизилось до 499,1 миллиарда долларов. Это произошло из-за роста акций Tesla.

