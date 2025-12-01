В РФ разработали дрон со встроенным сейсмодатчиком для геологоразведки в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря./ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с Балтийским федеральным университетом (БФУ им. И. Канта) и российской компанией «Р-сенсор» разработали прототип беспилотного летательного аппарата со встроенным сейсмодатчиком и системой заглубления в грунт. Разработка может использоваться для геологоразведки в трудоступной местности, обеспечивая более плотный контакт с почвой и надежную регистрацию сейсмоданных, сообщили ТАСС в пресс-службе СПб ФИЦ РАН.
«Мы разработали прототип БПЛА со встроенным сейсмическим датчиком и оснащенный системой згалубления в грунт. Такая конструкция обеспечила более плотный контакт с поверхностью и качественную регистрацию сейсмических данных, а также исключила проблему поиска, наведения и захвата отдельно стоящего датчика при помощи дрона. После проведения замеров дрон самостоятельно возвращается к оператору. На сегодня прототип успешно прошел испытания в реальных условиях в Ленинградской области. В перспективе он сможет применяться и гораздо севернее — в суровых условиях Арктики для геологической разведки, в том числе на ледовых участках», — привели в пресс-службе слова руководителя Лаборатории автономных робототехнических систем СПИИРАН — СПб ФИЦ РАН Антона Савельева.
Уточняется, что сегодня в сейсморазведке применяются проводные измерительные системы. Для выполнения этих задач требуется привлекать сотни специалистов, которых нужно доставить на место и обеспечить их пребывание. Работа осложняется удаленностью территорий от крупных населенных пунктов, относительно слабой развитостью транспортной и информационной инфраструктуры, а также часто суровыми климатическими условиями.
По данным пресс-службы, в рамках проекта ученые разработали конструкцию дрона, а также систему, которая обеспечивает автономное выполнение задач и координацию с другими типами беспилотников. Разработка является одним из результатов работы Лаборатории автономных робототехнических систем СПИИРАН — СПБ ФИЦ РАН в сфере линейки беспилотников для геологоразведки в отдаленных и труднодоступных регионах. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда.
«В ходе фундаментальных исследований были не только созданы новые уникальные методы и модели обработки сейсмических данных, но и изготовлены прототипы датчиков и специализированных БПЛА. Создан колоссальный научный задел по обучению нейронных моделей для классификации типов территорий, методом позиционирования и поиском оптимальных зон для заглубления датчика на БПЛА», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, директора СПб ФИЦ РАН Андрея Ронжина.