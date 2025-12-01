В РФ разработали дрон со встроенным сейсмодатчиком для геологоразведки в Арктике

«Мы разработали прототип БПЛА со встроенным сейсмическим датчиком и оснащенный системой згалубления в грунт. Такая конструкция обеспечила более плотный контакт с поверхностью и качественную регистрацию сейсмических данных, а также исключила проблему поиска, наведения и захвата отдельно стоящего датчика при помощи дрона. После проведения замеров дрон самостоятельно возвращается к оператору. На сегодня прототип успешно прошел испытания в реальных условиях в Ленинградской области. В перспективе он сможет применяться и гораздо севернее — в суровых условиях Арктики для геологической разведки, в том числе на ледовых участках», — привели в пресс-службе слова руководителя Лаборатории автономных робототехнических систем СПИИРАН — СПб ФИЦ РАН Антона Савельева.