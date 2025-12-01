В Челябинске на улице Братьев Кашириных запустили выделенную полосу

В Челябинске по улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев проводится реконструкция дорожного полотна, а также тротуаров с газонами. Подрядчик должен был уже завершить работы, но они задержались из-за перенесения опор освещения, ликвидации нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также из-за ремонта колодцев. Их на указанном участке более 200.