Восемь световых арок украсили центр Москвы в преддверии Нового года и Рождества

«Продолжаем украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно устанавливаем световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В центральной части города специалисты АО “ОЭК” смонтировали восемь световых арок. Они появились на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий мост, площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках», — сказал Бирюков.