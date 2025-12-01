Восемь световых арок украсили центр Москвы в преддверии Нового года и Рождества

«Продолжаем украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно устанавливаем световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. В центральной части города специалисты АО “ОЭК” смонтировали восемь световых арок. Они появились на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий мост, площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках», — сказал Бирюков.
Заммэра заверил, что ранее инсталляции прошли техническую модернизацию, благодаря которой появились новые возможности программирования световой и цветовой динамики, интенсивности освещения.
«Световые декорации напоминают фасады главных столичных театров. Например, самая большая арка на Тверской площади символизирует театр “Эрмитаж” с его узнаваемыми колоннами. Для ее подсветки используется 35 тыс. светодиодных модулей и светодиодная неоновая лента длиной почти 730 м. Две симметричные 25-метровые арки в Газетном и Камергерском переулках напоминают МХТ имени Чехова. Световые арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический молодежный театр, инсталляция на Манежной площади выполнена в виде фасада Малого театра», — уточнил он.
Также на Кузнецком мосту установлена арка в виде фасада с колоннадой Большого театра. Напротив Большого театра, над фонтаном Витали, разместили купол диаметром 17 м, создатели которого вдохновились росписью потолка театра. «Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», — добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Как пояснил Бирюков, за последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. По его словам, световые и декоративные конструкции — многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.