Одна из сильнейших за год вспышек класса Х произошла на Солнце

Новая мощнейшая вспышка класса Х произошла на Сонце в первый день зимы рано утром. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Декабрь начался сильной вспышкой. В ранние утренние часы на Солнце зафиксирована сильная вспышка самого высокого класса Х», — написал он.

Её мощность составила X1.95 балла, а пик активности пришёлся на 05:49 мск. Леус уточнил, что это событие стало одним из пяти самых сильных солнечных вспышек, зафиксированных с начала января.

Однако вероятность влияния этого выброса на Землю близка к нулю. Синоптик пояснил, что вспышка произошла над областью Солнца, удалённой от линии, ведущей к нашей планете.

Напомним, ранее на Солнце была зафиксирована первая за две недели серия мощных вспышек, что ознаменовало новый всплеск активности звезды. События класса M произошли с интервалом в несколько часов, а самая сильная из вспышек достигла мощности M5.9. Учёные отмечают, что текущий всплеск развивается по более мягкому сценарию, чем рекордные события трёхнедельной давности.

