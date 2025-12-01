Одна из сильнейших за год вспышек класса Х произошла на Солнце

Напомним, ранее на Солнце была зафиксирована первая за две недели серия мощных вспышек, что ознаменовало новый всплеск активности звезды. События класса M произошли с интервалом в несколько часов, а самая сильная из вспышек достигла мощности M5.9. Учёные отмечают, что текущий всплеск развивается по более мягкому сценарию, чем рекордные события трёхнедельной давности.