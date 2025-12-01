China Daily: китайские учёные научились получать воду из воздуха

В Китае ученые разработали автономную станцию, с помощью которой воду можно получать из воздуха. Об этом пишет China Daily.
Процесс включает в себя конденсацию атмосферной влаги в воду, что позволит получить возобновляемый источник пресной воды. Разработку можно использовать в районах с ограниченными ресурсами подземных вод или нестабильным муниципальным водоснабжением.
Работает автономная станция питьевой воды на солнечной энергии. Она представляет собой машину размером с небольшую автобусную остановку. Станция способна производить до 50 литров питьевой воды в день. Работать она может при температуре от 15 до 40 градусов и влажности от 35% до 99%.
Запатентованная шанхайским университетом Цзяо Тонг технология очистки объединяет привычные методы фильтрации и стерилизации с недавно созданной низкотемпературной антибактериальной технологией быстрого охлаждения.
