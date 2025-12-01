Нижегородские власти передумали вводить ограничения продажи алкоголя в 2026 году

Сейчас алкоголь в регионе можно продавать с 09:00 до 22:00. Во второй версии законопроекта было предложено запретить розничную продажу в воскресенье, в субботу разрешить с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00. На время запрещенных часов нельзя демонстрировать алкоголь в торговом объекте. Также планировалось запретить продажу спиртного в прикассовой зоне, кроме спецмагазинов и касс, отведенных только для продажи алкоголя.