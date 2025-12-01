Ричмонд
Омские дорожники из-за снегопада усилили работу в выходные

Очищены десятки остановок и переходов, улицы обработаны противогололедными реагентами.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства Томска работали в усиленном режиме, уделяя особое внимание безопасности пешеходов.

Сотрудники очистили от снега и наледи остановочные пункты и пешеходные переходы на ключевых улицах — 60 лет Победы, Транссибирской, Маркса, Ленина, Красный Путь, а также в сквере Дзержинского и других участках города.

Для предотвращения гололёда дороги обработали противогололёдными реагентами. Наибольшие объёмы пришлись на улицы Жукова, Пушкина, Маяковского, 2-ю Производственную, Арнольда Нейбута, Химиков и Волгоградскую. Параллельно велся вывоз накопившегося снега.

Сегодня плановые работы продолжаются. На городские улицы вышли 192 единицы техники и 277 рабочих. Они выполняют механизированное прометание проезжих частей, вывоз снега и приводят в порядок общественные территории. Особое внимание по-прежнему уделяется чистоте и безопасности пешеходных переходов и остановок.

Ранее мы писали, что омские пожарные за сутки потушили пять возгораний и выезжали на четыре ДТП.