В Ростове-на-Дону с 2026 года отменят несколько маршрутов общественного транспорта

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону по состоянию на ноябрь 2025 года в эксплуатации находятся 20 троллейбусов, пять из которых представляют собой устаревшие модели. Дефицит водителей составляет 92 человека от фактической потребности.