Свердловские VIP возложили цветы к памятнику легендарному маршалу Жукову. Фото, видео

В Екатеринбурге полпред президента в УрФО Артем Жога вместе с первыми лицами региона и статусными военными возложил цветы к памятнику полководцу Георгию Жукову у штаба Центрального военного округа. Давнюю традицию истеблишмента зафиксировал корреспондент URA.RU.