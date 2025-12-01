Ричмонд
ВСУ атаковали Дагестан с помощью БПЛА

Украина ночью атаковала Дагестан. На кавказский регион было выпущено несколько вражеских дронов. Об этом сообщил глава республики Сергей Мелихов. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО, отметил Мелихов.

Срочная новость.

