Подростков в РФ хотят признавать полностью дееспособными за тяжкие преступления

Согласно законодательству, уголовная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16 лет, а по тяжким преступлениям — с 14. Однако при назначении наказаний сохраняются ограничения, а сам возраст признаётся смягчающим обстоятельством. Новая инициатива направлена на то, чтобы изменить этот подход для подростков, которые, по мнению её сторонников, фактически не поддаются воспитательному воздействию.