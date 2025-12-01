Подростков в РФ хотят признавать полностью дееспособными за тяжкие преступления

В Общественной палате РФ обсудили идею принудительной эмансипации подростков, систематически совершающих насильственные преступления. Предложение прозвучало на фоне резонансного случая в Липецкой области, где двух молодых людей 16 и 17 лет условно осудили за избиение случайного прохожего ради видео.
По словам главы комиссии по демографии и защите семьи Сергея Рыбальченко, подобные действия требуют более строгих мер. Он считает целесообразным рассмотреть вариант признания таких подростков полностью дееспособными, если речь идёт о посягательствах на жизнь и здоровье. В этом случае нарушители будут отвечать перед законом как взрослые.
Рыбальченко напомнил, что сейчас эмансипация возможна только добровольно — при трудоустройстве, ведении бизнеса или вступлении в брак. Однако при невозможности повлиять на поведение подростка, по его мнению, следует задействовать механизм принудительного признания полной дееспособности. Переход к взрослой ответственности, как подчёркивает представитель ОП, не должен быть мгновенным: человеку нужно предоставить время, чтобы осознать последствия.
В Общественной палате также указали, что буллинг не ограничивается подростковой средой. Инцидент в Липецке, где пострадал 62-летний мужчина, рассматривается как разновидность издевательства над заведомо слабым человеком. Назначенное наказание — два года условно — в комиссии считают недостаточным для предотвращения подобных случаев.
Согласно законодательству, уголовная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16 лет, а по тяжким преступлениям — с 14. Однако при назначении наказаний сохраняются ограничения, а сам возраст признаётся смягчающим обстоятельством. Новая инициатива направлена на то, чтобы изменить этот подход для подростков, которые, по мнению её сторонников, фактически не поддаются воспитательному воздействию.
