Что можно и что нельзя делать во время Адвента у католиков, который продлится до Рождества

Адвент у белорусских католиков начался и продлится до Рождества 25 декабря.

Адвент, или Рождественский пост начался у белорусских католиков 30 ноября и продлится до Рождества 25 декабря 2025 года.

Адвент, или adventus означает пришествие, став для католиков радостным временем подготовки к пришествию Господа. Во время рождественского поста рекомендовано отказаться от употребления мясных и жирных продуктов. Вместе с тем отказ от мяса по пятницам носит, скорее, рекомендательный характер, чем обязательный.

Самым главным во время Адвента являются забота о душе, ее чистоте. Верующим в период поста следует духовно подготовить себя к переживанию этого необыкновенного события — Воплощения Сына Божьего.

— Во время Адвента мы должны освободить место в своих сердцах для Христа, поэтому нам следует заботиться не только о молитвенных бдениях, но и следить за своим нравственным состоянием, — сообщил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский, пишет БелТА.

В период Адвента в честь Пресвятой Девы Марии служат утренние мессы — рораты, главным символом которой является зажженная свеча. Еще одна из традиций — «венок Адвента». Он состоит из еловых веток с вплетенными четырьмя свечами. В первое воскресенье католики зажигают одну свечу, во второе — две и так далее.

