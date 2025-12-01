Что можно и что нельзя делать во время Адвента у католиков, который продлится до Рождества

— Во время Адвента мы должны освободить место в своих сердцах для Христа, поэтому нам следует заботиться не только о молитвенных бдениях, но и следить за своим нравственным состоянием, — сообщил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский, пишет БелТА.