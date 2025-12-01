Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце зафиксирована сильная вспышка высокого класса Х

Ранним утром 1 декабря на Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса Х. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранним утром 1 декабря на Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса Х. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, энергия вспышки составила Х1,95 баллов, а пик наблюдался в 5:49 по московскому времени. Она входит в пятерку самых сильных за 2025 год.

При этом группа солнечных пятен, где возникла вспышка, находится далеко от линии Солнце — Земля, поэтому вероятность попадания выброса солнечного вещества на нашу планету оценивается как крайне низкая, передает Telegram-канал Леуса.

Аналогичные возмущения в солнечной активности происходили и ранее. По словам ученых, на звезде значительно возросла частота малых и средних вспышек, которые не влияют на Землю, но демонстрируют быстрый рост запасов вспышечной энергии.

В начале месяца на звезде в рентгеновском диапазоне также зарегистрировали две мощные вспышки класса М — они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури.