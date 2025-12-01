На Солнце зафиксирована сильная вспышка высокого класса Х

Ранним утром 1 декабря на Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса Х. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его данным, энергия вспышки составила Х1,95 баллов, а пик наблюдался в 5:49 по московскому времени. Она входит в пятерку самых сильных за 2025 год.
При этом группа солнечных пятен, где возникла вспышка, находится далеко от линии Солнце — Земля, поэтому вероятность попадания выброса солнечного вещества на нашу планету оценивается как крайне низкая, передает Telegram-канал Леуса.
Аналогичные возмущения в солнечной активности происходили и ранее. По словам ученых, на звезде значительно возросла частота малых и средних вспышек, которые не влияют на Землю, но демонстрируют быстрый рост запасов вспышечной энергии.
В начале месяца на звезде в рентгеновском диапазоне также зарегистрировали две мощные вспышки класса М — они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури.