На Солнце зафиксирована сильная вспышка высокого класса Х

В начале месяца на звезде в рентгеновском диапазоне также зарегистрировали две мощные вспышки класса М — они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури.