Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За чей счет построят вторую объездную в Тюмени

В Тюмени вторую объездную построят за счет федерального и областного бюджетов, работы будут проводиться с минимальными неудобствами для горожан. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, в создание дороги также вложат средства внебюджетных источников.

Дорогу начнут строить в 2026 году.

В Тюмени вторую объездную построят за счет федерального и областного бюджетов, работы будут проводиться с минимальными неудобствами для горожан. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, в создание дороги также вложат средства внебюджетных источников.

«Очередность реализации проекта по строительству “Южного обхода Тюмени” определяется. Работы будут проводиться с минимальными неудобствами для жителей. Реализация проекта планируется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников», — рассказали в ГУС.

Как ранее писало URA.RU, на строительство второй объездной заложено три года. Стоимость дороги — 19,6 миллиарда рублей. Работы начнутся в 2026 году.