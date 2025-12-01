Суд решил судьбу экс-главы скандального пермского фонда «Содействие XXI век»

Для этого они в период с 2017 по 2019 годы подбирали организации и ИП, с которыми заключали фиктивные договоры на оказание услуг учреждениям культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта и соцсферы в рамках благотворительных программ. Деньги Лопаева и Найданова использовали по собственному усмотрению, причинив организации ущерб в особо крупном размере. URA.RU писало, что Найданова в июле 2023 года покинула пределы РФ. Предположительно, она находится во Франции.