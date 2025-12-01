На улице сыро, а в домах ещё и темно: В трёх районах Кишинёва — плановые отключения света

В трёх секторах столицы сегодня не будет электричества.
Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Буюканы:
ул. Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, Ион Лука Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — c 09:00 до 17:00.
Чеканы:
ул. Будэй, 2, ⅔, 2/3A, 2/3B, 2/3V, 15−17, 17A, 21, 25−33, 37−43, Чокана, 12, 12/1, Мэлэешть, 2, 2A, 4−16, Николае Григореску, 11−25, Отоваска, 5/1, 14/1, 19V, 21, 21/1, 21A-Z, 23, 23A, B, G, 23/2.
— с 13:00 до 16:30.
ул. Калэторилор, 30, 101, Кэрэмидарилор, 105A, 107, Ливиу Ребряну, 40, 127−135, Мовилень, 30, 34, 44, 71, 73A, 77−99, Сф. Параскева, 16, 19, 19/1, 19/2, 23, 29, Узинелор, 90, 165, 165B, 165/2, Волунтарилор, 20 — с 08:50 до 13:00.
ул. Пр. И. Думенюк, 33, 9999, Николае Милеску-Спэтару, 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999.
— с 09:20 до 16:30.
ул. Ишновэц, 10−36, 15, Ливиу Ребряну, 20/1, В. Маяковского, 1−35, 2−30, Волунтарилор, 4.
— с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
ул. 8 Марта, 37−63, 71, 75−87, 93, 97, 103, 107, 111−115, 38−114, 118−120, Бадиу Василе, 70, Кэлушарь, 10−14, 18, 22−30, 38−48, 13−17, 65, 24−30, 38, 44−48, Конструкторилор, 8−62, 68−76, 82, 86, 35, 39−55, 59−143, 147, Криулень, 8−38, 44−58, 15−25, 31, 35−63, Монтана, 10, 14−34, 11, 15−23, Питуличий, 15−29, Подгоренилор, 5, 67, 75A, 75/2, 77/1, 81, 81A, 81B, 81G, 81V, 81/1, 81/2, 85, 91A, 93−97, 76, 76/7, 88A, 94, 94A, 94B, 96−98, 108A, 108B, 110−126, Поштей 35−35, 78−94, 100, 100A, пер. Поштей, 14 — с 09:20 до 16:00.
ул. Каля Орхеуюлуй, 3, 11, 21−35, 16, Кэрэушилор, 4, Дойна, 2−6, 7, 7A, 13, 15A, 167A, Дубэсарь, 1/1, 3, 3A, 2, Подгоренилор, 4−6, 7A — с 09:00 до 17:00.