Всего лишь два дня: в Башкирии уже скоро наступит суперкороткая рабочая неделя

В Башкирии последняя рабочая неделя продлится два дня.

Источник: Комсомольская правда

Наступивший сегодня декабрь года завершится для жителей Башкирии самой короткой рабочей неделей в году, а новогодние каникулы станут самыми продолжительными за многие годы. Такая ситуация сложится из-за утвержденного правительством переноса выходных дней.

Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня — 29 и 30 декабря. Выходной день с субботы 27 декабря будет перенесен на среду 31 декабря, сделав канун Нового года нерабочим днем.

Новогодние праздники в 2025—2026 годах продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

