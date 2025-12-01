Всего лишь два дня: в Башкирии уже скоро наступит суперкороткая рабочая неделя

Наступивший сегодня декабрь года завершится для жителей Башкирии самой короткой рабочей неделей в году, а новогодние каникулы станут самыми продолжительными за многие годы. Такая ситуация сложится из-за утвержденного правительством переноса выходных дней.
Согласно производственному календарю, последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня — 29 и 30 декабря. Выходной день с субботы 27 декабря будет перенесен на среду 31 декабря, сделав канун Нового года нерабочим днем.
Новогодние праздники в 2025—2026 годах продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.