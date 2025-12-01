Трамп решил лично разобраться в информации о военных преступлениях США: в СМИ заговорили о зверствах при борьбе с картелями

Дональд Трамп пообещал разобраться в сообщениях об убийстве выживших после удара по катеру наркокарьеля. Он поручил проверить данные The Washington Post о том, что министр обороны США Пит Хегсет мог отдать приказ добить раненых.
Президент США заявил, что лично изучит этот инцидент. При этом он сослался на слова самого Хегсета, который отрицает факт отдачи такого приказа.
Трамп подчеркнул, что не хотел бы, чтобы подобные действия имели место. Эти заявления он сделал журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Флориды.
Параллельно в Конгрессе США начали собственное расследование этой истории. Член Палаты представителей Майк Тернер заявил, что законодателям пока неизвестна вся правда.
Тернер отметил, что если информация подтвердится, это будет серьезным и незаконным инцидентом. Расследование ведется обеими палатами американского парламента.
Напомним, что быстроходный катер с наркотиками был уничтожен ударом ВМС США у берегов Доминиканской Республики в сентябре 2025 года. В результате операции были изъяты 377 упаковок наркотиков.