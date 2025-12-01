Более 50 домов по реновации построено на западе Москвы с начала программы

«На западе столицы с начала реализации программы реновации построили 51 дом с современным техническим оснащением. Они насчитывают свыше 15 тыс. квартир, более 100 из которых для маломобильных граждан. В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тыс. кв. м, а общая площадь новостроек в округе — более 1,6 млн кв. м, что подтверждает лидерство Московского фонда реновации по показателям объема введенного жилья как в столице, так и в стране», — приводятся в сообщении слова Ефимова.