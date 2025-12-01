Более 50 домов по реновации построено на западе Москвы с начала программы

«На западе столицы с начала реализации программы реновации построили 51 дом с современным техническим оснащением. Они насчитывают свыше 15 тыс. квартир, более 100 из которых для маломобильных граждан. В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тыс. кв. м, а общая площадь новостроек в округе — более 1,6 млн кв. м, что подтверждает лидерство Московского фонда реновации по показателям объема введенного жилья как в столице, так и в стране», — приводятся в сообщении слова Ефимова.
Так, для удобства жителей во всех новостройках на первых этажах оборудованы нежилые помещения: там открываются аптеки, магазины, кофейни, салоны красоты, досуговые центры и другие социально значимые объекты. Кроме того, фасады возведенных домов разработаны по индивидуальным проектам, благодаря чему новостройки гармонично дополняют архитектурный облик своих районов.
Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба, жилые комплексы для реализации программы реновации расположены в девяти районах Западного административного округа. «Наибольшее число возвели в районах Можайский и Проспект Вернадского — по 10 домов, а в районе Фили-Давыдково построили восемь домов. В рамках комплексного благоустройства на придомовых территориях создали объекты инфраструктуры, включая детские площадки, места для отдыха, а также зоны для занятий спортом», — заключил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».