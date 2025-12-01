Дептранс ЯНАО: «Обдорский экспресс» по ледовой переправе запустят позже

По данным источника, отсрочка связана с необходимостью обеспечения безопасных пассажирских перевозок. Для запуска автобусов грузоподъемность ледовой переправы на Оби должна быть увеличена до 10 тонн. «Для того, чтобы обеспечить безопасные перевозки пассажиров, грузоподъемность на ледовой переправе должна повыситься до 10 тонн», — говорится в сообщении представителей департамента. Пока движение по переправе разрешено только для автомобилей массой до 3,5 тонн.