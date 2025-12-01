В Москве прошел I Всероссийский форум «Кадры для космоса»

Первый Всероссийский форум «Кадры для космоса» состоялся 20 ноября в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Главной задачей форума стало создание прямого диалога между системой образования и запросами отрасли для определения приоритетов кадровой подготовки на ближайшие годы. Была организована панельная дискуссия «Образ будущего: каким станет космос России к 2036 году?». Также в программу вошли Всероссийский космический диктант, стратегическая сессия с руководителями вузов и научных организаций, открытая сессия «Как вузу запустить свой спутник: успешные кейсы», выставка изделий аэрокосмической техники и малых космических аппаратов.
«Будущее российского космоса — это не просто новые аппараты, а создание целых работающих систем. Его основой должны стать системные инженеры, способные видеть всю цепочку: от проекта до реальной пользы для экономики. Уже сегодня наши студенты не только учатся, но и создают действующие спутники, данные с которых используются Росгидрометом и минтрансом. Наша цель — объединить мудрость отрасли и энергию молодости, чтобы достичь технологического лидерства, и у нас для этого есть вся необходимая инфраструктура и компетенции», — подчеркнул ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.