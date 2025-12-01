На Солнце произошла сильная вспышка высокого класса Х

Незадолго до этого специалисты ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили о росте числа и мощности солнечных вспышек. Причиной таких изменений стал выход крупных активных центров на обращенную к Земле сторону Солнца. Потоки рентгеновского излучения выросли почти в пять раз.