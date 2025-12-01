Ричмонд
На Солнце произошла сильная вспышка высокого класса Х

Мощность новой вспышки составила Х1,95 балла.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце в ранние утренние часы понедельника, 1 декабря, зафиксировали мощную вспышку высшего класса Х. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, мощность вспышки составила Х1,95 балла, а ее пик пришелся на 5 часов 49 минут по мск понедельника, 1 декабря. По свой силе она попадает в пятерку самых мощных с начала этого года.

При этом, как отмечает эксперт, группа солнечных пятен, ставшая источником вспышки, находится далеко от линии Солнце-Земля, поэтому вероятность какого-либо воздействия выброса плазмы на нашу планету близка к нулю.

Напомним, пару дней назад, 29 ноября, на Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности.

Незадолго до этого специалисты ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили о росте числа и мощности солнечных вспышек. Причиной таких изменений стал выход крупных активных центров на обращенную к Земле сторону Солнца. Потоки рентгеновского излучения выросли почти в пять раз.