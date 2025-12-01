Срочная новость.
Армия России совершила очередной прорыв на Донецком направлении. Российские соединения вошли в село Гришино. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше