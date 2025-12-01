Ричмонд
Российские войска вошли в село Гришино в ДНР

Армия России совершила очередной прорыв на Донецком направлении. Российские соединения вошли в село Гришино. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Срочная новость.

