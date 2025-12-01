Ведущие солисты покинули Челябинский театр оперы и балета имени Глинки

Японская балерина и ее партнер присоединились к труппе челябинского театра в 2019 году, перейдя из екатеринбургского театра «Урал Опера Балет». За шесть лет они исполнили ключевые партии классического репертуара. В числе ролей Вакабаяси — Эсмеральда, Джульетта, Одетта, а также героини балетов «Дон Кихот», «Щелкунчик» и «Сказки Гофмана». Шамакеев выступал в партиях Меркуцио, Хозе из «Кармен», Щелкунчика, графа Альберта из «Жизели» и принца Зигфрида.