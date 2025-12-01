Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП поддержали введение декретного отпуска с первого триместра беременности

В Общественной палате России выразили поддержку инициативе о введении декретного отпуска с первого триместра беременности. Заместитель председателя комиссии по демографии и защите семьи Наталья Москвитина отметила, что именно в этот период женщине особенно необходима поддержка.

В Общественной палате России выразили поддержку инициативе о введении декретного отпуска с первого триместра беременности. Заместитель председателя комиссии по демографии и защите семьи Наталья Москвитина отметила, что именно в этот период женщине особенно необходима поддержка.

Она подчеркнула, что возможность оформить декретный отпуск в первом триместре, когда беременную мучает токсикоз, заслуживает внимания и поощрения со стороны государства.

Москвитина призвала создавать условия, которые помогут женщине переживать этот период с радостью и осознанностью, воспринимая беременность как благодатное время, а не как трудность.

Кроме того, она заявила о необходимости включения периода ухода за ребенком до трех лет в трудовой стаж независимо от предыдущего опыта работы и без ограничений по количеству детей, чтобы поддержать материнство в России, передает ТАСС.

Также в Госдуме готовятся принять законопроект, который позволит женщинам выгодно быть мамами. Планируется, что декрет будет приравнен к работе и женщины смогут копить пенсионные баллы, ухаживая за детьми, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.