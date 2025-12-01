«Актёр-неудачник» Гаськов сознался в изнасиловании падчерицы вслед за 4 убийствами

Впервые «актёра-неудачника» осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери своей подруги и заражение её половой инфекцией. Однако в то время его причастность к серии убийств в Подмосковье не была установлена. Прорыв в деле произошёл лишь летом 2024 года, когда ДНК-экспертиза вещественных доказательств по убийствам 2002 года совпала с данными Гаськова.