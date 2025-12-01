«Актёр-неудачник» Гаськов сознался в изнасиловании падчерицы вслед за 4 убийствами

Как выяснилось, маньяк совершил изнасилование в начале 2023 года. Девушка долго молчала из-за угроз. Её мать, последняя жена Гаськова, в разговоре с журналистами выразила шок, не веря, что жила под одной крышей с маньяком.
«Никакой агрессии от него никогда не было. Я вообще не думала, что он способен на убийство. Я не знаю, что делать… у меня всё рухнуло», — рассказала Елена Целых.
Уроженец Бердска Новосибирской области Алексей Гаськов в начале 2000-х годов поступил во ВГИК, но был отчислен за злоупотребление алкоголем. Примечательно, что он был близким другом Михаила Юдина, известного как «бердский маньяк», который уже отбывает пожизненный срок. В 2002 году Гаськова даже задерживали по ошибке вместо своего приятеля, но отпустили.
Впервые «актёра-неудачника» осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочери своей подруги и заражение её половой инфекцией. Однако в то время его причастность к серии убийств в Подмосковье не была установлена. Прорыв в деле произошёл лишь летом 2024 года, когда ДНК-экспертиза вещественных доказательств по убийствам 2002 года совпала с данными Гаськова.
На допросе маньяк полностью сознался в преступлениях, детально описав обстоятельства. В начале 2000-х годов он нападал на молодых девушек в парках Подмосковья. Среди его жертв — Каролина Агнес Сантистебан, студентка Московского государственного института культуры из Перу, приходившаяся племянницей советнику президента своей страны.
Следователи продолжают проверять Гаськова на причастность к другим нераскрытым эпизодам. Серийному убийце и педофилу грозит пожизненное заключение. Высока вероятность, что он разделит участь своего друга-маньяка и будет отправлен в колонию особого режима «Полярная сова».
Напомним, ранее в Подмосковье был задержан серийный преступник, использовавший фальшивые объявления о вакансиях нянь для похищения девушек. По данным следствия, преступником оказался 46-летний россиянин Дмитрий Артамошин. До похищения нянь он неоднократно был судим. Мужчина не признался в убийстве девушек, он может избежать тюрьмы. Позже выяснилось, что богородский маньяк был одержим числом 27 и подстраивал под него хищения жертв.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.