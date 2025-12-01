В суде отстоял право на пониженный утильсбор воронежец

Однако таможенные органы с этим не согласились. Они провели пересчет, увеличив сумму сбора до 116,8 тысячи рублей с учетом пеней. Их позиция заключалась в том, что к электромобилю должна применяться повышенная ставка утильсбора (с коэффициентом 6,1), так как на момент ввоза машине уже исполнилось более трех лет.