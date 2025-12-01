В суде отстоял право на пониженный утильсбор воронежец

Воронежский областной суд поставил точку в четырехлетнем споре между местным жителем и таможенной службой о размере утилизационного сбора для импортированного электромобиля. Высшая судебная инстанция региона окончательно встала на сторону автовладельца, отказавшись взыскивать с него более 110 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-службa суда.
Конфликт начался в 2021 году, когда воронежец ввез в Россию электрокар KIA Niro 2019 года выпуска. Владелец оплатил утилизационный сбор в размере 5,2 тысячи рублей, посчитав эту сумму корректной.
Однако таможенные органы с этим не согласились. Они провели пересчет, увеличив сумму сбора до 116,8 тысячи рублей с учетом пеней. Их позиция заключалась в том, что к электромобилю должна применяться повышенная ставка утильсбора (с коэффициентом 6,1), так как на момент ввоза машине уже исполнилось более трех лет.
Первой судебной инстанцией, рассмотревшей дело, стал Левобережный районный суд Воронежа. Он поддержал автовладельца, указав, что электромобиль является полноценным транспортным средством, и на момент его импорта не истек трехлетний срок с даты производства, что не дает оснований для применения повышающего коэффициента.
Несогласная с этим решением таможенная служба подала апелляционную жалобу. Однако Воронежский областной суд изучил материалы дела и отклонил доводы таможни, оставив в силе решение суда первой инстанции. Таким образом, с владельца электрокара не будут взыскивать сумму, превышающую изначально уплаченные 5,2 тысячи рублей.