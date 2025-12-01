В Куйбышевском районе Иркутска прошёл рейд по отлову бродячих собак

IrkutskMedia, 1 декабря. 28 ноября на территории Куйбышевского района в Иркутске прошли межведомственные рейды по отлову бродячих собак. Мероприятие провели в связи с появлением жалоб о нападении безнадзорных животных на детей. Рейды проходили на улицах Баррикад, Радищева, Марата, а также в предместье Рабочее. В мероприятии участвовали сотрудники администрации города, полиции, Следственного комитета и подрядной организации, специализирующейся на отлове бродячих животных.
Проблема с безнадзорными собаками в столице Приангарья стоит очень остро. Власти принимают меры для регулирования численности бездомных животных. Одним из действенных способов является отлов бродячих псов, который осуществляется во всех округах областного центра.
Заместитель начальника отдела санитарного состояния комитета городского благоустройства Анастасия Кирина отметила, что в настоящее время на территории Иркутской области специалисты уже нашли и отловили 1688 собак.
Также администрация Иркутска сообщала, что на решение проблемы с безнадзорными животными в городе в 2025 году было выделено более 9 млн рублей субвенции и 10 млн рублей из местного бюджета. Эти деньги были направлены на отлов животных без владельцев и другие профилактические меры, направленные на регулирование численности безнадзорных псов. Вместе с тем город активно участвует в софинансировании таких мероприятий.
Для улучшения ситуации сотрудники администрации также проводят встречи с председателями садоводств. Начальник департамента городской среды комитета городского обустройства Елена Юрганова отметила, что некоторые люди берут собак для охраны участков на летний период, а с наступлением осени выбрасывают их на улицу. Похожие случаи происходят на строительных площадках и в гаражных кооперативах, куда животных берут для охраны, а затем их бросают. Такое поведение недобросовестных людей способствует увеличению популяции безнадзорных псов на территории столицы Приангарья.
Кроме того, некоторые владельцы домашних животных зачастую не соблюдают правила содержания питомцев и не проводят их стерилизацию, содержат животных на самовыгуле, избавляются от потомства. В ходе регулярных рейдов специалисты находят коробки с щенками возле многоквартирных домов, на контейнерных площадках и около магазинов, вдоль реки Ушаковки, под мостами.
Местные жители не всегда понимают важность проведения мероприятий по регулированию численности бродячих собак. А иногда и вовсе препятствуют отлову животных.
Например, во время рейда 28 ноября по адресу Барикад, 66 горожане оказали сопротивление специалистам, отлавливающим собак, и правоохранительным органам. Как только жители дома заметили машину администрации, подъезжающую на место отлова, они спрятали прикормленных животных в подъезде.
Правоохранителям не сразу удалось попасть в подъезд, чтобы поймать безнадзорных собак. Защитники животных не хотели добровольно впускать полицейских в дом. После того как специалисты всё же попали внутрь, им удалось забрать двух собак.
Во время рейда правоохранители предупредили граждан об опасности безнадзорных животных и провели профилактические беседы.
Пойманных животных распределили в питомники, где их осмотрят ветеринары, стерилизуют, поставят прививки. Важно отметить, что животных не усыпляют. После проведения всех необходимых манипуляций специалисты оценят состояние и поведение каждой собаки, после чего возвратят на ту территорию, с которой их забирали, но вдали от социально значимых объектов.
Если животное в питомнике ведёт себя агрессивно, то оно остается под наблюдением и не возвращается в прежнюю среду обитания. Кроме того, даже после выпуска собаки осуществляется мониторинг ее поведения в течение 21 дня. Если животное ведёт себя агрессивно в этот период, то специалисты незамедлительно забирают его обратно в приют.
— В городе действует система отлова, вакцинации, стерилизации и возврата животных в привычную среду. Но даже при значительном количестве проведенных мероприятий численность собак не снижается. Одной из серьезных проблем остается человеческая безответственность, — отметила заместитель начальника отдела санитарного состояния комитета городского обустройства Анастасия Кирина.
Кроме того, обычные горожане незаконно обустраивают бродячим животным будки рядом с жилыми домами, приносят миски для еды и воды. Таким образом, бездомные собаки привыкают к определенной территории, к жителям, которые обеспечивают их пропитанием. При появлении посторонних людей животные могут начать вести себя агрессивно: лаять и нападать.
Отметим, что с 28 июля 2025 года в Иркутской области действует региональный закон, который устанавливает административную ответственность за нарушения правил содержания домашних и безнадзорных животных. К нарушителям применяются меры административного воздействия, включая штрафные санкции.
Так, например, если владелец выбросит домашнюю собаку на улицу и перестанет за ней присматривать и ухаживать, то такому хозяину могут выписать штраф в размере 3 тысячи рублей.
Администрация Иркутска призывает горожан ответственно относиться к своим питомцам, не допускать их безнадзорного нахождения на улицах, а также не прикармливать бездомных животных. Для оперативного решения проблем с безнадзорными животными жители могут обращаться в отдел санитарного состояния комитета городского благоустройства.