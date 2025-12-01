В Куйбышевском районе Иркутска прошёл рейд по отлову бродячих собак

Если животное в питомнике ведёт себя агрессивно, то оно остается под наблюдением и не возвращается в прежнюю среду обитания. Кроме того, даже после выпуска собаки осуществляется мониторинг ее поведения в течение 21 дня. Если животное ведёт себя агрессивно в этот период, то специалисты незамедлительно забирают его обратно в приют.