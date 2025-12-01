В Томске спроектировали антенную решетку для систем связи Direct-to-Cell

«Совместно с АО “Решетнев” ученые ТУСУРа ведут разработку технических и программных решений реализации многолучевых бортовых АФАР для систем связи нового поколения, поскольку таких рыночных решений с локализацией в нашей стране не существует. Проект также направлен на разработку компонентов АФАР — мелкосерийной технологии изготовления СВЧ микросхем на основе материалов арсенид и нитрид галлия, соответствующих стандартам и применимых в системах связи — в настоящее время в нашей стране также отсутствует данный класс микросхем с высокой линейностью и высоким КПД», — подчеркнул ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.