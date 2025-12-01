В Томске спроектировали антенную решетку для систем связи Direct-to-Cell

Конструкторскую документацию и основные элементы макета активной фазированной антенной решетки (АФАР) для систем связи Direct-to-Cell разработали в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Исследование отвечает задачам национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
АФАР — устройства, которые размещаются на борту космического аппарата и обеспечивают связь с множественными наземными абонентами — Direct-to-cell. Этот проект обеспечивает независимость от зарубежных разработок, а также помогает создать связную спутниковую группировку и реализовать концепцию бесшовного цифрового неба России. К 2029 году планируется наладить выпуск опытных образцов многолучевых бортовых АФАР.
«Совместно с АО “Решетнев” ученые ТУСУРа ведут разработку технических и программных решений реализации многолучевых бортовых АФАР для систем связи нового поколения, поскольку таких рыночных решений с локализацией в нашей стране не существует. Проект также направлен на разработку компонентов АФАР — мелкосерийной технологии изготовления СВЧ микросхем на основе материалов арсенид и нитрид галлия, соответствующих стандартам и применимых в системах связи — в настоящее время в нашей стране также отсутствует данный класс микросхем с высокой линейностью и высоким КПД», — подчеркнул ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.