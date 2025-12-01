Адвокат сказал, могут ли белорусы вернуть деньги за отмененный таксистом заказ

Роман Навоев обратил внимание, что автомобильного обратил внимание, что автомобильного перевозчика могут освободить от ответственности за неподачу такси, если это случилось вследствие непреодолимой силы или других непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Также перевозчика могут освободить от ответственности в случае прекращения или ограничения автомобильных перевозок в определенных направлениях, которые установлены в порядке, предусмотренном законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.