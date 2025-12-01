Адвокат сказал, могут ли белорусы вернуть деньги за отмененный таксистом заказ

Председатель совета молодых адвокатов Гомельской областной коллегии адвокатов Роман Навоев сказал, могут ли белорусы вернуть деньги за отмененный таксистом заказ. Подробности пишет портал МЛЫН.BY.
Адвокат пояснил, что, согласно со статьей 18.26 Кодекса об административных правонарушениях за необоснованный отказ водителем такси предусматривается административная ответственность. Указанная статья подразумевает штраф в размере от двух до пяти базовых величин, или от 84 до 210 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
Навоев заявил, что белорус, в случае нарушения прав, может отправить жалобу перевозчику (устную, письменную, через электронное обращение и так далее).
— В случае отказа в удовлетворении требований можно использовать другие способы для защиты своих прав, такие как обращение в общество по защите прав потребителей или в суд, — подчеркнул адвокат.
Он добавил, что пассажир может требовать возврат денежных средств, которые могли быть уплачены авансом. Также есть право потребовать возместить убытки, понесенные пассажиром из-за отказа в перевозке по неуважительной причине.
Роман Навоев обратил внимание, что автомобильного обратил внимание, что автомобильного перевозчика могут освободить от ответственности за неподачу такси, если это случилось вследствие непреодолимой силы или других непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Также перевозчика могут освободить от ответственности в случае прекращения или ограничения автомобильных перевозок в определенных направлениях, которые установлены в порядке, предусмотренном законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
