Украину хотят лишить шансов на вступление в НАТО: США предложили Киеву свой вариант

CNN: США и Украина обсудили фактическое лишение Киева вступить в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

США и Украина рассматривают мирное соглашение, при котором Украина фактически лишится возможности стать членом НАТО. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает телеканал CNN.

По данным источника, такое положение может стать частью договоренностей между Россией и НАТО. При этом Киев не будут принуждать к официальному юридическому отказу от своих амбиций.

Однако Украина может быть исключена из процесса, если США и Россия будут договариваться между собой. Источник пояснил, что альянс также может давать гарантии Москве без участия украинской стороны.

Ранее Axios сообщил о новом раунде переговоров в Майами обсуждался сложный вопрос будущей границы между Украиной и Россией. По информации двух украинских чиновников, дискуссии длились пять часов. Американская сторона полагает, что для достижения мира Киеву придется идти на территориальные уступки.

