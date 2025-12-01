Женщина потеряла сына, а потом ее обворовал внук: 24-летний парень из Башкирии похитил 1,8 млн рублей

Согласно версии следствия, в минувшем марте мужчина узнал, что на банковском счете его 67-летней бабушки находятся средства, выплаченные ей в связи с гибелью сына в зоне специальной военной операции. Решив завладеть деньгами, он получил доступ к банковскому приложению на мобильном телефоне пенсионерки.