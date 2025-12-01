Женщина потеряла сына, а потом ее обворовал внук: 24-летний парень из Башкирии похитил 1,8 млн рублей

В Аургазинском районе Башкирии перед судом предстанет 24-летний житель Стерлитамака, его обвиняют в особо крупной краже. Об этом рассказал пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, в минувшем марте мужчина узнал, что на банковском счете его 67-летней бабушки находятся средства, выплаченные ей в связи с гибелью сына в зоне специальной военной операции. Решив завладеть деньгами, он получил доступ к банковскому приложению на мобильном телефоне пенсионерки.
В течение трех месяцев обвиняемый переводил средства с ее счета на собственный. Всего ему удалось похитить свыше 1,8 миллиона рублей, которые он потратил на собственные нужды.
Обвиняемый полностью признал свою вину. На принадлежащий ему земельный участок и банковские счета наложен арест. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
