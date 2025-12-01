В Краснодарском крае открыли более 70 зимних пляжей

Более 30 зимних пляжей открыты в Сочи. Они расположены вдоль основных зон для прогулок во всех районах курорта и отмечены специальными золотистыми флагами. Этот знак за несколько лет стал для сочинцев и гостей города гарантией качественно организованного пространства для отдыха у моря даже в холодное время года. Кроме того, на набережных продолжат работу точки с горячими напитками и будут организованы активности на спортивных площадках.