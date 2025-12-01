Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае открыли более 70 зимних пляжей

Вместо шезлонгов и зонтиков там установлены беседки, тренажеры и тематические фотозоны.

Свыше 70 зимних пляжей начали работать в Краснодарском крае в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Зимние пляжи представляют собой зоны отдыха на побережье, оборудованные для комфортного проведения времени в хорошую погоду в межсезонье. Вместо шезлонгов и зонтиков там устанавливают беседки, тренажеры, обустраивают спортивные площадки и тематические фотозоны. Например, в Геленджике для гостей доступны 18 таких локаций. Все они расположены в центральной части города и курортных сел.

Более 30 зимних пляжей открыты в Сочи. Они расположены вдоль основных зон для прогулок во всех районах курорта и отмечены специальными золотистыми флагами. Этот знак за несколько лет стал для сочинцев и гостей города гарантией качественно организованного пространства для отдыха у моря даже в холодное время года. Кроме того, на набережных продолжат работу точки с горячими напитками и будут организованы активности на спортивных площадках.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.