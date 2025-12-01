В Иркутской области более 270 человек получили компенсацию за страховку авто

— Право на такую поддержку имеют люди с любой группой инвалидности, а также представители детей-инвалидов, если автомобиль необходим по медицинским показаниям. Компенсация предоставляется только по одному действующему полису, в котором может быть указано не более трех водителей, — отметили в пресс-службе Соцфонда.