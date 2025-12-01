В Иркутской области более 270 человек получили компенсацию за страховку авто

С начала 2025 года 276 жителей Иркутской области с инвалидностью получили возврат половины стоимости полиса ОСАГО. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, на эти выплаты направлено более 1,1 миллиона рублей.
— Право на такую поддержку имеют люди с любой группой инвалидности, а также представители детей-инвалидов, если автомобиль необходим по медицинским показаниям. Компенсация предоставляется только по одному действующему полису, в котором может быть указано не более трех водителей, — отметили в пресс-службе Соцфонда.
Выплата назначается автоматически, если данные владельца автомобиля есть в федеральных базах. Если сведений нет, нужно самостоятельно подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу фонда или МФЦ. Решение принимается в течение пяти рабочих дней, после чего деньги переводятся на счет.
