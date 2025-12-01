На Солнце начался период крайне высокой активности: Исследователи назвали эти процессы полным безумием

Как пояснили специалисты, вспышку на видимой с Земли стороне Солнца снова вызвала все та же активная область под номером 4274. Именно она уже два месяца подряд становится главным источником экстремальных процессов на звезде. Поэтому то, что сейчас происходит на Солнце, действительно вызывает восторг и в то же время тревогу.