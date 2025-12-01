На Солнце начался период крайне высокой активности: Исследователи назвали эти процессы полным безумием

Нынешняя ситуация на Солнце для науки выглядит полным безумием, поскольку там начался период крайне высокой активности. Об этом пишет в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что на главной звезде вновь замечены вспышки высшего уровня X.
«Сегодня рано утром в 05:49 по московскому времени на северо-восточном крае Солнца после перерыва в 2 недели (с 14 ноября) зарегистрировано новое событие балла X1.9. Для науки вся происходящая ситуация выглядит, в некотором смысле, полным безумием», — следует из поста.
Как пояснили специалисты, вспышку на видимой с Земли стороне Солнца снова вызвала все та же активная область под номером 4274. Именно она уже два месяца подряд становится главным источником экстремальных процессов на звезде. Поэтому то, что сейчас происходит на Солнце, действительно вызывает восторг и в то же время тревогу.
