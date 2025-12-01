В Красноярске открывается выставка «Новогодний арт-маркет»

Здесь талантливые красноярские художники представят разнообразные изделия: от уютных зимних пейзажей и авторских открыток до эксклюзивных ёлочных украшений, ароматных свечей ручной работы, сувениров из керамики и фарфора. В ассортименте найдутся как бюджетные сувениры, так и настоящие арт-объекты.