В Красноярске открывается выставка «Новогодний арт-маркет»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 декабря в галерее «В центре Мира» состоится уникальный «Новогодний арт-маркет».

Источник: НИА Красноярск

Здесь талантливые красноярские художники представят разнообразные изделия: от уютных зимних пейзажей и авторских открыток до эксклюзивных ёлочных украшений, ароматных свечей ручной работы, сувениров из керамики и фарфора. В ассортименте найдутся как бюджетные сувениры, так и настоящие арт-объекты.

Гостей ждет танцевальный перформанс, а также беспроигрышная лотерея с новогодними призами от резидентов и партнёров галереи. Вход на мероприятие свободный, красноярцам предлагают прийти в вечерних нарядах, чтобы создать особую атмосферу праздника.

Кроме того, с 3 по 26 декабря в галерее пройдет уникальная акция «Хочу подарок!». Каждый посетитель сможет получить презент от незнакомца и подарить свой, добавив интриги и волшебства.

Выставка будет работать с 3 декабря по 25 января, сообщают организаторы.

