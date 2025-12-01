В Красноярске открывается выставка «Новогодний арт-маркет»

Здесь талантливые красноярские художники представят разнообразные изделия: от уютных зимних пейзажей и авторских открыток до эксклюзивных ёлочных украшений, ароматных свечей ручной работы, сувениров из керамики и фарфора. В ассортименте найдутся как бюджетные сувениры, так и настоящие арт-объекты.
Гостей ждет танцевальный перформанс, а также беспроигрышная лотерея с новогодними призами от резидентов и партнёров галереи. Вход на мероприятие свободный, красноярцам предлагают прийти в вечерних нарядах, чтобы создать особую атмосферу праздника.
Кроме того, с 3 по 26 декабря в галерее пройдет уникальная акция «Хочу подарок!». Каждый посетитель сможет получить презент от незнакомца и подарить свой, добавив интриги и волшебства.
Выставка будет работать с 3 декабря по 25 января, сообщают организаторы.
