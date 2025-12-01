Каждый третий воронежец считает 12-дневные новогодние каникулы-2026 оптимальными

Исследование выявило заметные различия во мнениях в зависимости от демографических и социальных факторов. Так, женщины чаще поддерживают официальные 12-дневные каникулы. Мужчины же склонны к более длинному отдыху (13−14 дней). Самые активные сторонники 12-дневного формата — респонденты 35−45 лет (37%). Молодежь до 35 лет, напротив, чаще других хотела бы продлить каникулы (17% в этой группе).