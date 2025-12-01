Каждый третий воронежец считает 12-дневные новогодние каникулы-2026 оптимальными

Новогодние каникулы 2026 года, которые продлятся рекордные 12 дней — с 31 декабря по 11 января, — нашли сторонников среди каждого третьего экономически активного жителя Воронежа. Такие данные приводит сервис SuperJob в исследовании.
Согласно опросу, 33% воронежцев считают утвержденную продолжительность январского отдыха оптимальной. При этом почти половина респондентов (47%) высказалась за сокращение праздничных выходных. Чаще всего горожане называют желаемой продолжительностью 9 дней, что на три дня меньше официального срока.
Исследование выявило заметные различия во мнениях в зависимости от демографических и социальных факторов. Так, женщины чаще поддерживают официальные 12-дневные каникулы. Мужчины же склонны к более длинному отдыху (13−14 дней). Самые активные сторонники 12-дневного формата — респонденты 35−45 лет (37%). Молодежь до 35 лет, напротив, чаще других хотела бы продлить каникулы (17% в этой группе).
Наиболее критично к длинным каникулам относятся высокооплачиваемые специалисты с заработком от 150 тысяч рублей. Только 21% из них поддерживают 12-дневный отдых, а 66% выступают за его сокращение. Каждый пятый представитель этой группы вообще готов выйти на работу сразу после Нового года.