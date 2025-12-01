На 70% выполнен нижегородский план призыва

В течение осени 2025 года планировалось призвать свыше 2200 жителей Нижегородской области. На текущий момент основная часть новобранцев уже распределена по воинским частям для прохождения срочной службы.
Сергей Агафонов, региональный военный комиссар, подчеркнул отсутствие проблем с отправкой призывников и заверил, что солдаты-срочники не будут отправлены в зону проведения СВО или присоединенные регионы РФ.
На заседании призывной комиссии области отметили районы с наиболее успешной реализацией призывной кампании. Также была поставлена задача неукоснительно соблюдать законодательство и выдерживать сроки медицинских обследований.
Ранее нижегородец Прилепин приступил к службе в добровольческом корпусе на СВО.