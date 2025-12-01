Учёные нашли затерянное ритуальное кольцо карьеров возле Стоунхенджа

Ученые из Университета Брэдфорда в Великобритании обнаружили, что возле Стоунхенджа существует 20 затерянных карьеров, некоторые из которых имеют глубину 10 метров и ширину пять метров, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По словам профессора Винсента Гаффни, в их центре находятся древние памятники Дуррингтон-Уоллс и Вудхендж. Они расположены примерно в 3 километрах к северо-востоку от Стоунхенджа, там строители памятника устраивали ритуальные пиршества.
Он подчеркнул, что команда извлекла керны осадков для характеристики почв. Исследователи использовали новую геохимию, оптически стимулированную люминесценцию, для определения последнего воздействия почвы на солнце, а также «седДНК» — для извлечения ДНК растений и животных непосредственно из почвы.
Это показало, что каждый карьер имеет одинаковый рисунок — это крайне маловероятно могло произойти естественным путём.
«Это подтверждает, что это сооружение — вероятно, самый большой доисторический памятник в Британии, он является целенаправленно построенным памятником в ландшафте, который сам по себе является исключительным», — отметил Гаффни.
Он добавил, что карьеры построены неолитическими людьми около 4500 лет назад.
