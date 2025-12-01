Красноярцам раскрыли секрет подготовки трасс на Николаевской сопке

Традиционно в декабре «КрасКом» увеличивает объем подачи воды в Октябрятский район, чтобы в МСК «Сопка» из нее сделали снежное покрытия на самых сложных трасс по фристайлу и сноуборду. За минувшие сутки коммунальщики подали около 8 тысяч кубометров питьевой воды на производство снежного покрытия самых сложных горнолыжных трасс, на которых проходят соревнования профессиональных спортсменов по фристайлу и сноуборду.
Горожане могут прокатиться на лыжах по снегу из капелек водопроводной воды на одном склоне — параллельного слалома. Его планируют подготовить к новогодним каникулам. До весны слаломная трасса будет доступна горнолыжникам-любителям по выходным.
«Всего за зимний сезон мы подаем на Николаевскую сопку для создания искусственного снега в дополнение к природному — порядка 200 тысяч кубометров воды с водозабора острова Казачий, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — На сегодняшний день все коммунальные объекты, созданные к Универсиаде, продолжают исправно служить красноярцам и гостям нашего города. Трубопровод на пр. Свободный, который мы построили для оснежнения лыжни, взял нагрузку по питьевому водоснабжению новостроек Октябрьского района, а водопроводные и канализационные сети на ул. Лесников для “Платинум Арена” обеспечивают техническую возможность развития мкр. “Тихие зори”.