Красноярцам раскрыли секрет подготовки трасс на Николаевской сопке

«Всего за зимний сезон мы подаем на Николаевскую сопку для создания искусственного снега в дополнение к природному — порядка 200 тысяч кубометров воды с водозабора острова Казачий, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — На сегодняшний день все коммунальные объекты, созданные к Универсиаде, продолжают исправно служить красноярцам и гостям нашего города. Трубопровод на пр. Свободный, который мы построили для оснежнения лыжни, взял нагрузку по питьевому водоснабжению новостроек Октябрьского района, а водопроводные и канализационные сети на ул. Лесников для “Платинум Арена” обеспечивают техническую возможность развития мкр. “Тихие зори”.