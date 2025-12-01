Продавцы квартир оспорили более трех тысяч сделок по «схеме Долиной» за год в РФ

Основатель девелоперской компании Baza Development Марк Заводовский сообщил, что более трех тысяч сделок по купле-продаже квартир в России в 2025 году были оспорены продавцами по прецеденту иска певицы Ларисы Долиной. По его словам, эти случаи стали следствием судебных решений, когда сделки, совершенные под влиянием мошенников, признавались недействительными, а покупатели лишались жилья и денег.
Заводовский отметил, что дело Долиной стало маркером сложившейся практики на рынке вторичного жилья. По его словам, в 2025 году более трех тысяч сделок завершились судебными процессами с возвратом квартир продавцам, при этом деньги оставались у последних, а на некоторых покупателей заводились уголовные дела.
Он подчеркнул, что это создает дополнительные риски для приобретения жилья на вторичном рынке. Многие покупатели, сталкиваясь с угрозой потерять деньги и квартиру и даже получить уголовное дело, начинают опасаться таких сделок.
— Поэтому однозначно будут те, кто отдаст предпочтение новостройкам. Да, можно говорить о незначительном росте спроса во вновь возводимом жилье, — передает слова эксперта ТАСС.
Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и подтвердил право собственности Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.
Звезда сначала продала свою квартиру в центре Москвы, а затем попыталась аннулировать сделку, обвиняя в этом телефонных мошенников. Суд поддержал артистку, а покупатель остался без жилья. После этого покупка квартир на вторичном рынке стала более рискованной: увеличилось количество недобросовестных продавцов, «вдохновленных» примером артистки. Схема получила название «эффект Долиной». Что представляет собой этот феномен и как он повлиял на рынок недвижимости, выясняла «Вечерняя Москва».