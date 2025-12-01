Продавцы квартир оспорили более трех тысяч сделок по «схеме Долиной» за год в РФ

Звезда сначала продала свою квартиру в центре Москвы, а затем попыталась аннулировать сделку, обвиняя в этом телефонных мошенников. Суд поддержал артистку, а покупатель остался без жилья. После этого покупка квартир на вторичном рынке стала более рискованной: увеличилось количество недобросовестных продавцов, «вдохновленных» примером артистки. Схема получила название «эффект Долиной». Что представляет собой этот феномен и как он повлиял на рынок недвижимости, выясняла «Вечерняя Москва».