Секрет избавления от ненужного

Моя подруга Оля ждет «черную пятницу» как дорогого друга. Она ждет ее всегда, и бесполезно говорить, что не все то золото, что блестит, и не все то скидки, что написано.

Ее муж называет этот день «ЧП»: Чрезвычайное Происшествие и Черная Пятница для него синонимы. Для Оли же это история борьбы за отвоеванный в боях у мужа кусок семейного бюджета, который пойдет на покупки, нужные исключительно как процесс: все купленное когда-нибудь отправится на помойку.

В преддверии дня ЧП, помня, что он совпадает с Днем отказа от покупок, поздним вечером я полезла по шкафам и вообще пробежалась по дому с большим черным мешком. Вот, скажем, куча мелких пакетиков, которые мне втюхали на кассе в каком-то магазине.

Я вяло пыталась отказаться, но сила сопротивления была сломлена: «В это так любят играть дети!». "Какие дети, чьи? — думала я, таща домой сумищу. — Как мои дети-внуки могут любить играть в это, если мы никогда не были в этом магазине и я сама не понимаю, почему это мне именно в нем понадобилось купить растворимый кофе?

Я поняла технологию избавления от хлама! Надо набрать воздуха в легкие и понять: это происходит не с тобой! Так, пасть мешка алчно открывается…. Волю в кулак! Вперед!… Первыми в черную пасть полетели нелепые пластмасски, любимые неизвестными мне детьми. А за ними — остальное: какие-то старые шмотки, крышки от давно не существующих кастрюль и кастрюли, к которым нет крышек, банки, банчонки и банчушки, коробочки из-под не пойми чего, пластиковые лоточки, чушь несусветная и сусветная — должна же быть и такая? Наевшись до отвала, мешок прикрыл пасть и будто задремал. Я смогла, и вы сможете! Избавляйтесь от хлама. К тому же сегодня ведь ЧП. И новые приобретения совершенно некуда ставить.