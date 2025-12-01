Секрет избавления от ненужного

Я поняла технологию избавления от хлама! Надо набрать воздуха в легкие и понять: это происходит не с тобой! Так, пасть мешка алчно открывается…. Волю в кулак! Вперед!… Первыми в черную пасть полетели нелепые пластмасски, любимые неизвестными мне детьми. А за ними — остальное: какие-то старые шмотки, крышки от давно не существующих кастрюль и кастрюли, к которым нет крышек, банки, банчонки и банчушки, коробочки из-под не пойми чего, пластиковые лоточки, чушь несусветная и сусветная — должна же быть и такая? Наевшись до отвала, мешок прикрыл пасть и будто задремал. Я смогла, и вы сможете! Избавляйтесь от хлама. К тому же сегодня ведь ЧП. И новые приобретения совершенно некуда ставить.