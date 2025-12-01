Ричмонд
«Несмотря на санкции»: Путин назвал условие для сохранения лидерства России на глобальном рынке вооружений

Путин призвал расширять военно-технические связи с другими странами.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин призвал расширять военно-технические связи с другими странами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю 25-летия со дня образования Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что несмотря на санкции и сложную геополитическую ситуацию, службе необходимо и дальше развивать военно-технические связи с другими странами, четко выполнять взятые на себя обязательства и подтверждать репутацию надежного партнера.

«Это ключевое условие сохранения наших позиций среди лидеров глобального рынка вооружений», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Индия готовится к диалогу о покупке российских вооружений — истребителей Су-57 и систем С-500. Соответствующие переговоры запланированы на время визита президента РФ Владимира Путина в страну.

Также сообщалось, что иностранный заказчик получил от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) два истребителя пятого поколения Су-57.