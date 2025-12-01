«Несмотря на санкции»: Путин назвал условие для сохранения лидерства России на глобальном рынке вооружений

Президент России Владимир Путин призвал расширять военно-технические связи с другими странами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю 25-летия со дня образования Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что несмотря на санкции и сложную геополитическую ситуацию, службе необходимо и дальше развивать военно-технические связи с другими странами, четко выполнять взятые на себя обязательства и подтверждать репутацию надежного партнера.
«Это ключевое условие сохранения наших позиций среди лидеров глобального рынка вооружений», — заключил Путин.
Ранее сообщалось, что Индия готовится к диалогу о покупке российских вооружений — истребителей Су-57 и систем С-500. Соответствующие переговоры запланированы на время визита президента РФ Владимира Путина в страну.