В России предложили принудительную эмансипацию подростков за тяжкие преступления: для чего это нужно

В Общественной палате России предложили вводить принудительную эмансипацию для подростков, которые постоянно совершают тяжкие преступления. С такой инициативой выступил председатель комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.
Подобная инициатива означает, что подростков признают полностью дееспособными, как взрослых, чтобы они несли полную ответственность за свои поступки.
Поводом для заявления стал случай в Липецкой области. Там двух несовершеннолетних приговорили к условному сроку за жестокое избиение пожилого человека ради съемок видео. Рыбальченко считает, что такие действия должны получать более суровое наказание. Сейчас эмансипация возможна только по желанию самого подростка с 16 лет.
Однако глава комиссии полагает, что нужно рассмотреть механизм принудительного признания дееспособности. Это распространит на агрессивных подростков все обязательства, которые есть у взрослых.
При этом решение не должно быть мгновенным. Подростку необходимо дать шанс осознать свои действия и исправить поведение. Только после этого, по мнению Рыбальченко, можно применять крайнюю меру. По его оценке, такой подход позволит сделать правосудие более справедливым для пострадавших.
