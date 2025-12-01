Ричмонд
В России предложили принудительную эмансипацию подростков за тяжкие преступления: для чего это нужно

В России предложили принудительно эмансипировать агрессивных подростков.

Источник: Комсомольская правда

В Общественной палате России предложили вводить принудительную эмансипацию для подростков, которые постоянно совершают тяжкие преступления. С такой инициативой выступил председатель комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Подобная инициатива означает, что подростков признают полностью дееспособными, как взрослых, чтобы они несли полную ответственность за свои поступки.

Поводом для заявления стал случай в Липецкой области. Там двух несовершеннолетних приговорили к условному сроку за жестокое избиение пожилого человека ради съемок видео. Рыбальченко считает, что такие действия должны получать более суровое наказание. Сейчас эмансипация возможна только по желанию самого подростка с 16 лет.

Однако глава комиссии полагает, что нужно рассмотреть механизм принудительного признания дееспособности. Это распространит на агрессивных подростков все обязательства, которые есть у взрослых.

При этом решение не должно быть мгновенным. Подростку необходимо дать шанс осознать свои действия и исправить поведение. Только после этого, по мнению Рыбальченко, можно применять крайнюю меру. По его оценке, такой подход позволит сделать правосудие более справедливым для пострадавших.

Ранее KP.RU писал, как в Мурино группа подросков жестоко избили одного из сверстников и в сети разошлись кадры с преступлением. По предварительным данным, причиной агрессии стала ситуации с девушкой, однако точной информации о произошедшем нет.