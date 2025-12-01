В России предложили принудительную эмансипацию подростков за тяжкие преступления: для чего это нужно

При этом решение не должно быть мгновенным. Подростку необходимо дать шанс осознать свои действия и исправить поведение. Только после этого, по мнению Рыбальченко, можно применять крайнюю меру. По его оценке, такой подход позволит сделать правосудие более справедливым для пострадавших.